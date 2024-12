Prioritățile și obiectivele CNSM, în discuții la Obiectiv Comun

15:00

Astăzi, 14 noiembrie, circa 40 de lideri sindicali din raionul Nisporeni și-au consolidat capacitățile în prevenirea și eliminarea violenței și hărțuirii în muncă, în cadrul unui seminar de instruire organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Angela Morarenco, vicepreședinta Comisiei de Femei a CNSM, a informat […]