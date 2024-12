ReporterIS: Călin Georgescu a furat proiectul „Hrană, apă, energie” de la agentul rus Ilan Șor

11:20

În prima jumătate a anului 2025, Republica Moldova va deschide un Consulat General la Chicago. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în urma unei întrevederi cu Subsecretarul de Stat pentru Afaceri Politice, John Bass.