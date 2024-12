Tanya „Praf” criticată de bucătarul Petru Scalețchi: „Cum poate o persoană care pretinde că are gusturi rafinate să…”

07:10

Olga Fedosenco, tânăra care a reprezentat Republica Moldova la competiția Beauty Queen of the Universe International, a reușit să ajungă în Top 6 finaliste. Evenimentul a avut loc în Cairo, Egipt, și a reunit aproximativ 100 de concurente. „Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea, încurajările și mesajele calde pe care mi le-ați […]