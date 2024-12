Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, pentru 60 de zile – Ce se întâmplă pe 16 decembrie

13:20

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a dat asigurări joi, în cursul unui discurs adresat francezilor, că îşi va duce mandatul prezidenţial până la final, în 2027, în timp ce un număr tot mai mare de lideri politici vorbesc despre demisia sa, la o zi după votarea moţiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Michel Barnier de ... Macron dă asigurări că îşi va duce mandatul până la final – Preşedintele francez va numi un nou premier pentru un „guvern de interes general"