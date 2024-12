(video) Irina Vlah cere demisia lui Dorin Recean: „A conduce un Guvern nu este același lucru cu a împărți pliante PAS”

09:20

Sărbătorile de iarnă bată la ușă, iar vedetele deja și-au făcut planurile pentru cum vor petrecere Crăciunul și Revelionul. La fel a făcut și Gina Pistol, însă programul său, cel puțin pentru noaptea dintre ani, nu este unul prea strălucit și asta din cauza lui Smiley. Can Can a aflat cum își va petrece vedeta sărbătorile în acest an.