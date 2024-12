LIVE: Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară propune modificări la Legea secetei

15:30

Membrul Consiliului de Observatori (CO) al SA „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, acuzat astăzi de premierul Dorin Recean că a blocat vara trecută achiziția de gaze naturale necesare pentru consumul din iarna curentă, anunță că va da curs cerererii premierului și își va prezenta demisia. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Tofilat îl acuză pe premier ... Reacția lui Tofilat după ce premierul i-a cerut demisia din CO al „Moldovagaz – Recean distribuie falsuri – A demonstrat că nu este voință politică de a face ordine la Moldovagaz The post Reacția lui Tofilat după ce premierul i-a cerut demisia din CO al „Moldovagaz – Recean distribuie falsuri – A demonstrat că nu este voință politică de a face ordine la Moldovagaz appeared first on Politik.