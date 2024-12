Alexei Buzu: Aproximativ 90% dintre solicitanți sau 634 de mii de gospodării vor primi compensații pentru luna noiembrie

18:50

Epopeea licitației spațiilor comerciale de la aeroport e departe de a se fi încheiat, iar în curând am putea asista la un nou sezon, cu scheme noi. Este opinia bloggerului Eugeniu Luchianiuc, care descrie, într-un articol publicat pe blogul său, dedesubturile noului concurs, organizat de data aceasta de Agenția de Investiții, pe de o parte, și de administrația aeroportului, pe de altă parte. El spune că noua licitație dezavantajează companiile din R. Moldova și dă de înțeles că o parte din loturile scoase la licitație sunt făcute cu dedicație, notează Telegraph.md. „Pentru un cititor care nu intră în prea multe detalii, totul pare simplu, dar vreau să vă informez că, de fapt, avem deja doi organizatori ai licitației. Deja a intrat și Aeroportul ca entitate în joc doar că, aici sunt nuanțe și anume. Agenția de investiții se ocupă de tot ceea ce era înainte descris ca #licitațieAeroport, și aici avem două loturi și anume: Primul lot se referă la zona de Duty Free Travel retail. Acolo se vinde tot spectrul produselor pe care le întâlniți în aeroporturi plus vinuri și băuturi produse în Republica Moldova. Al doilea lot este despre Alimentație Publică și aici intră AeroCafe, zona expres (acolo unde au lărgit numărul de demnitarei care se pot simți VIP-uri) și, aici e interesant, ceea ce acum este restaurantul PLAI care se află în zona comună. Aeroportul se ocupă de licitarea spațiilor care se referă la Vinotecă și zona în case se află acum Lumencraft (comparabilă ca suprafață cu ceea ce e Plai)”, scrie Luchianiuc.Acesta susține că loturile au fost împărțite în așa fel încât zonele cele mai profitabile să fie oferite investitorilor străini, în detrimentul agenților economici locali.„De ce pentru toate loturile expuse de către Agenția de Investiții se caută doar europeni, iar la cele expuse de Aeroport pot participa și cei din Moldova. Și, dacă pentru Duty Free cumva s-ar mai găsi explicații, în cazul aceluiași restaurant Plai, care în general e în zona comună logica lipsește. De fapt și la AeroCafe și deservirea delegațiilor oficiale și a VIP-urilor pot fi antrenați cei din Moldova. Iată de ce nu ar putea KFC oferi burgere (sau ce au ei acolo) când consilierul premierului jardan cu familia trece prin zona VIP? Mi se pare logic. Toată istoria asta cu dispersarea nu e cumva făcută de ochii lumii pentru ca cei de la Lagardere să aibă și mai mult spațiu de închiriat. Or cumva nu am văzut nimeni să se bată cu capul de ușa Moldovei să participe la licitații condițiile cărora nu s-au prea schimbat. Într-un final cât e de corect ca cele mai mari venituri, automat se duc către străini, fie ei și europeni, iar celor din Moldova li se oferă doar un ciolan, așa de ochii lumii!? Eu cumva am anumite întrebări la comunicarea în jurul acestei licitații. Deși… am mai scris-o și pot să o repet: Natalia Bejan, șefa de la investiții, e ca albina într-un stup de viespi. Și asta se va demonstra cu timpul. Concluzia mea, pentru tot ceea ce se întâmplă până la moment este că ne așteaptă un sezon nou, cu noi scheme, noi ”mutși” și noi ”variante” din partea celor al căror interes este să ia o parte din veniturile enorme ale aeroportului. Și da, cu părere de rău, despre investiții în infrastrucura aeroportuară se vorbește mai puțin. Deși acolo e problema”, a mai scris Luchianiuc.Amintim că licitația spațiilor comerciale de la aeroport, organizată de Agenția Proprietății Publice, a eșuat în mai multe rânduri, provocând un imens scandal public, după ce au apărut o serie de dovezi că licitația a fost organizată cu dedicație pentru compania franceză „Lagardere Travel Retail”.Recent, a fost luata decizia ca de concurs să se ocupe deja Agenția de Investiții din Moldova (AIM), care în 2 decembrie 2024, a anunțat consultări publice privind organizarea licitației.Potrivit unor surse, Vladimir Bolea, care l-a înlocuit pe Andrei Spînu în fruntea Ministerului Infrastructurii, a avut astăzi o ședință cu reprezentanții AIC și ar fi inspectat, inclusiv, spațiile scoase la concursuri.