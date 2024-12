Sala de sport de la Gimnaziul „Ion T. Costin” din Ghidighici, în reparație

11:00

În cadrul unui interviu pentru www.curentul.md, Igor Corman, administratorul SEBN MD, s-a referit la realizările din ultimul an, provocările cu care s-a confruntat compania, planurile de viitor, dar şi la alte aspecte importante. C: Dle Corman, SEBN MD a ajuns la a noua aniversare de când a venit în Republica Moldova. Despre perioada anterioară de activitate, am […] Post-ul (INTERVIU) Igor Corman: În condiţii deloc uşoare, am adus noi proiecte şi am menţinut numărul de angajaţi apare prima dată în Provincial.