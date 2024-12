UE va susține Republica Moldova în cazul unei crize energetice – Jānis Mažeiks: Urmează discuții dintre Bruxelles și Chișinău referitor la oferirea unui sprijin

22:10

PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile au semnat miercuri, 4 decembrie, la Parlament, o rezoluţie privind „formarea unei coaliţii pentru stabilitate şi modernizare" pentru „a evita izolarea internațională a României". Singurul președinte de partid important prezent a fost Ilie Bolojan, de la PNL. La Parlament, în biroul președintelui Camerei Deputaților, au fost: Ilie Bolojan (președinte ... Coaliție postelectorală la București – PSD, PNL, USR și UDMR au semnat pentru parcursul european și euroatlantic al României – Marcel Ciolacu: „O voi sprijini pe Elena Lasconi în turul doi la prezidențiale"