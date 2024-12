7 instituții școlare au fost gazda cluburilor de lectură „Poduri de cărți”

10:50

O porție de semințe de in furnizează proteine, fibre și acizi grași omega-3. Consumul lor vă ajută să mențineți o greutate moderată și reduce colesterolul și tensiunea arterială, potrivit publicației Healthline. Cu aroma de nucă și consistența crocantă, semințele de in sunt un ingredient versatil care poate îmbunătăți gustul și textura aproape oricărei rețete.