Mihai Popșoi: „Am mai văzut șantaj energetic. Ne-am descurcat”

18:40

Acțiuni de amploare ale polițiștilor în București, Ilfov, Prahova si Dâmbovița. Aceștia au prins în trafic 20 de persoane care fac parte din grupul condus de Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine, susținător al lui Călin Georgescu. Surse judiciare susțin că toți veneau spre București, iar in mașinile in care se aflau au fost găsite arme, cuțite si alte obiecte interzise. Doi dintre șoferi au ieșit pozitiv la testele pentru droguri. Printre cei duși la audieri se află chiar liderul grupului, Horațiu Potra, cel care conducea in Congo o armată de mercenari. Acțiunile au loc în contextul în care astăzi susținătorii lui Calin Georgescu și ai AUR au mers la secțiile de votare, pentru a cere redeschiderea lor.