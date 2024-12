Numărul tinerilor care nu-și continuă studiile după învățământul gimnazial este în creștere, arată datele Biroului Național de Statistică

10:10

Agenția românească de comunicare integrată Kooperativa 2.0 a anunțat oficial intrarea pe piața din Republica Moldova prin preluarea unei părți din acționariatul agenției locale de digital marketing, Just Digital. Această asociere marchează și un rebranding important, prin care brandul Just Digital se transformă în Kooperativa 2.0 Moldova. Fondată în 2012 de Cristian China-Birta și Vlad […] Articolul Kooperativa 2.0 se lansează oficial în Republica Moldova prin preluarea Just Digital și rebranding apare prima dată în Vocea Basarabiei.