Olesea Stamate, aleasă membru supleant al Consiliului pentru Alegeri Democratice, din partea Comisiei de la Veneția

18:30

Salariu de milioane de dolari pentru Raphinha. Formația care îl dorește Raphinha (27 de ani) are parte de evoluții foarte bune sub comanda lui Hansi Flick (59 de ani). Până acum, atacantul brazilian a reușit să marcheze de 16 ori, în 21 de partide, la care se mai adaugă și 10 pase decisive, atât în La Liga, cât și în Champions League. Raphinha se bucură de cel mai bun sezon al carierei și se pare că mai multe echipe sunt interesate de achiziția brazilianului. Vârful, care mai are contract cu Bar...