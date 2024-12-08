Магия музыки Сани Кройтора на сцене Дворца Республики
Новости Приднестровья, 8 decembrie 2024 12:00
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Готовы к главной распродаже года? В «Ауреоле» – Черная пятница! Только до конца ноября наслаждайтесь скидками до 50% на весь ассортимент. В магазинах представлено множество изысканных изделий: Классические и оригинальные кольца, в том числе инкрустированные драгоценными камнями. Популярная услуга лазерной гравировки добавит украшению уникальности – от имени до значимой даты. Разнообразие серег: от детских моделей до стильных длинных вариантов. Серьги всегда выглядят утонченно и не требуют пример...
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Новая медицинская клиника «ФизиоМед» специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; ма...
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