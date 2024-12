Orașul Nisporeni devine mai verde: 60 de arțari roșii plantați lângă Liceul „Mircea Eliade”

11:40

În premieră, usturoiul moldovenesc a ajuns pe piața europeană. În acest an, producătorii din Moldova au exportat în UE 10 tone de usturoi. Deși cantitatea exportată nu e mare, este un semnal pozitiv și un început, menționează vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, citat de IPN. „La... The post În premieră, usturoiul moldovenesc a ajuns pe piața europeană appeared first on ALBASAT.