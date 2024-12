Sergiu Țîgulea, producător de fructe: Lecții despre piața UE din experiența proprie

15:30

Pentru prima dată, usturoiul moldovenesc a fost exportat pe piața europeană, anunță ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. Cantitatea exportată a fost de 10 tone, transmite Știri.md. „La produsele care au acces liber în UE (mere, struguri, prune, cireșe etc), am văzut creșteri an de an, dar usturoiul stătea pe zero. S-a pornit. În 2024 […]