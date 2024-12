Atac nocturn asupra orașelor ucainene Zaporojie și Krivoi Rog. Cel puțin 12 persoane au decedat, iar alte 40 au fost rănite

15:10

Organizația People in Need Moldova, a reunit mai mulți beneficiari pentru a prezenta rezultatele unui proiect lansat în aprilie 2023. ARCADIE ZASTAVNEȚCHI, manager de proiect, People in Need Moldova: „Pe parcursul a acestor ani am ajutat refugiații ucraineni și moldoveni din familii vulnerabile de a obține o nouă specialitate, i-am învățat, le-am dat skillsuri, le-am […] Acest articol /VIDEO/ Sprijin pentru refugiați și localnici: Proiectul People in Need a oferit noi oportunități pentru 200 de persoane din nordul Moldovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.