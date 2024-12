Prajitură de albuș cu zmeură, un pandișpan rapid și fără gluten

16:50

În perioada 3-20 decembrie, Guvernul R. Moldova lansează cea de-a treia ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad", o inițiativă care își propune să aducă magia lecturii mai aproape de copii din toată țara. Sub bradul din Casa Guvernului, toți cei care doresc să contribuie la promovarea cititului sunt invitați să adune cărți pentru cei [...]