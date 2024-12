FOTO // Ministerul Energiei a convocat o ședință cu întreprinderile din sector

09:30

Victor Parlicov, demis din funcția de ministru al Energiei, a confirmat în cadrul unui interviu la Rlive că are ambiții politice și planuri de a crea un nou partid proeuropean. „Da, am avut ambiții politice. Și despre acest lucru știa un cerc restrâns de oameni. Nu voi deschide toate parantezele, dar acest subiect l-am discutat, printre […] Articolul VIDEO // Victor Parlicov are ambiții politice, vrea crearea unui partid proeuropean apare prima dată în SafeNews.