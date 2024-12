Vodka moldovenească triumfă la The Vodka Masters 2024 din Londra

17:00

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a cerut, în data de 5 decembrie, demisia Guvernului Recean și organizarea alegerilor anticipate. Solicitarea vine ca reacție la deciziile prim-ministrului Dorin Recean privind eliberarea din funcția a trei oficiali din sectorul energetic al Republicii Moldova. Alianța Liberarilor și Democraților pentru Europa califică drept „insuficiente" demisiile unor oficiali […]