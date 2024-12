Primul tur al alegerilor prezidențiale din România a fost anulat

11:40

Ministerul Mediului a anunțat demararea unui proiect de amenajare a mai multor trasee recreative în pădurea din orășelul Durlești, municipiul Chișinău. Scopul inițiativei este de a face pădurea mai accesibilă pentru comunitate, oferind oportunități de petrecere a timpului în aer liber, prin alergare, ciclism și plimbări destinate familiilor cu copii....