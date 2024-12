Vodka moldovenească triumfă la The Vodka Masters 2024 din Londra

14:30

Directorul Energocom, Victor Bînzari, a numit cererea premierului cu privire la demisia sa „surprinzătoare”. „Chiar ieri a avut loc o ședință, la care noi am discutat ce să facem după 1 ianuarie. La întâlnire a participat și domnul Recean”, a declarat Bînzari într-un comentariu pentru NewsMaker. El a adăugat că a aflat de la jurnaliști […] The post „De ce, dacă Moldovagaz nu a achiziționat gaz, sunt vinovat eu?“. Reacția directorului Energocom la cererea lui Recean appeared first on NewsMaker.