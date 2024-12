APP inițiază numirea unui nou membru în Consiliul de Observatori al Moldovagaz – Procesul ar putea dura

23:20

Numărul de persoane cu dizabilități din Republica Moldova a ajuns la aproape 170 de mii, ceea ce reprezintă 6,7% din populația cu reședință obișnuită a țării. Dintre acestea, 11,4 mii sunt copii cu vârsta până la 17 ani. Informația a fost prezentată de Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, ... Crește numărul persoanelor cu dizabilități în Moldova – Datele prezentate de BNS The post Crește numărul persoanelor cu dizabilități în Moldova – Datele prezentate de BNS appeared first on Politik.