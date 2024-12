Eroare în sistemul „Vulnerabilitate Energetică”: În cabinetele personale s-a afișat eticheta non-vulnerabil; Precizarea MMPS

18:30

Victor Parlicov: „Consider că am făcut față; Nu e o demisie, nu am depus cerere, este o revocare din funcție” Fostul ministrul al Energiei, Victor Parlicov, a susținut astăzi o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul activității. S-a întâmplat după ce premierul Dorin Recean i-a cerut demisia, invocând că a admis greșeli în gestionarea situației din sectorul energetic. „Consider că am făcut față”, a declarat Victor Parlicov care a precizat că nu a depus cerere de demisie, dar a fost r...