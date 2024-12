Noi oferte avantajoase și utile pentru utilizatorii Mastercard pe platforma priceless.com

20:30

Celebrul istoric al modei, critic de artă și fost prezentator al emisiunii „Fashion Verdict,” Alexandr Vasiliev, a vizitat Muzeul Național de Artă din Chișinău. Într-un interviu acordat publicației NM, acesta a împărtășit impresiile sale, lăudând colecția muzeului, dar aducând și critici la adresa activității specialiștilor în domeniu. „Astăzi am vizitat muzeul de arte plastice restaurat. […] The post Celebrul critic de modă, Alexandr Vasiliev, în R. Moldova. Ce nu i-a plăcut la Muzeul de Artă? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.