Meteorologii anunță pentru astăzi precipitații slabe sub formă de lapoviță

Imaginația oamenilor de creație nu are limite. Un grup de artiști din Republica Moldova, Ucraina și Germania au reușit să transforme televizoare vechi, emisiuni din secolul trecut, proiecții video și borcane cu nuci, într-o formă de expresie artistică, la tema propagandei. Instalațiile și proiecțiile, cu genericul „Egg, Nut, Scream, and Chorus”, au apărut ca rezultat al programului de cercetare artistică „Truth to Justice”, inițiat de Viche Berlin. Despre ce este vorba, aflăm dintr-un reportaj realizat de colegul nostru Anatol Fornea.