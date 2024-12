Rusia anunţă închiderea Consulatului General polonez de la Sankt-Petersburg şi trei expulzări

06:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă sancţionarea a 19 oficiali georgieni, inclusiv sancţionarea premierului georgian Irakli Kobakhidze şi a miliardarului Bidzina Ivanişvili, cel mai puternic om din Georgia, relatează AFP. Zelenski face acest anunţ în contextul unor tensiuni în Georgia, unde puterea reprimă dur manifestaţii în favoarea Uniunii Europene (UE).