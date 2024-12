Premierul Recean sigur că la Moldovagaz va numit un nou Consiliu de Administrație – Pleacă sau nu Vadim Ceban

23:00

Aflat într-o vizită neanunţată la Kiev, cancelarul german Olaf Scholz i-a promis luni preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Rusia nu îşi va impune condiţiile în faţa Ucrainei în cazul unor negocieri de pace între cele două ţări, informează AFP. „Nimic din ceea ce priveşte Ucraina nu va fi decis fără Ucraina", a declarat șeful guvernului