(stop cadru) Parlicov, briefing de presă, după ce a fost demis: „Cкандалы și расследования” nu vor fi

O dramă care a îndoliat nu doar Italia, ci și România, a luat o turnură neașteptată. Cei trei tineri români care și-au pierdut viața în râul Natisone în luna mai a acestui an, îmbrățișați în fața unui puhoi învolburat, sunt acum în centrul unei anchete penale. Parchetul din Udine a anunțat că patru persoane sunt investigate pentru ucidere din culpă, mai exact trei pompieri și un operator 112. Mai șocant este că una dintre victime, Patrizia Cormos, a sunat de cel puțin patru ori la 112, cerând ajutor disperat, în timp ce ea și prietenii ei se aflau blocați în mijlocul râului. Cu toate acestea, curenții puternici au fost mai rapizi decât salvatorii, iar tragedia nu a putut fi evitată, scrie Can Can.