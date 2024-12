Locuitorii unui sat din sudul țării au acum servicii medicale mai acesibile

14:30

Fostul ministru de externe al Ucrainei (2020-2024), Dmitri Kuleba, a fost numit cercetător principal la Belfer Center for Science and International Affairs (Centrul Belfer) din cadrul John F. Kennedy School of Government de pe lîngă Universitatea Harvard.Despre acest lucru a anunțat Centrul Belfer pe site-ul său, numindu-l pe Kuleba „unul dintre cei mai influenți diplomați ai generației sale”,