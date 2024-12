Inspectoratul de Poliție Nisporeni a lansat o campanie pentru siguranța instituțiilor de învățământ

21:50

Un deputat din UTA Găgăuzia a fost amendat cu 175 de mii de lei pentru trafic de influență. Acesta ar fi susținut că poate influența pronunțarea unei decizii judecătorești pe o cauză civilă, transmite IPN. Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2019 – august 2021, deputatul a pretins și a primit... The post Un deputat din Găgăuzia a fost amendat cu 175 de mii de lei appeared first on ALBASAT.