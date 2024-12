Recean preia portofoliul de mnistru al Energiei, cere demisia lui Parlicov, Bînzari și Tofilat și anunță stare de urgență

19:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: O dronă a fost găsită în raionul Orhei 60 de zile pentru a redresa situația în energetică Georgescu și Lasconi s-au adresat moldovenilor Tensiuni la Ialoveni: voi ce v-ați a***t? Unde e pacienta? Abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să aflați primii despre cele […] The post (VIDEO) Temă pentru acasă de la Radu Marian, un medic a înjurat rudele pacientei, o altă dronă căzută la Orhei/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.