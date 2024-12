În Moldova toți elevii din clasele V-IX vor primi dejun gratuit începând cu septembrie 2025

14:10

Guvernul Republicii Moldova lansează cea de-a treia ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, în perioada 3-20 decembrie. Sub bradul de la Casa Guvernului vor fi colectate cărți care urmează să fie donate copiilor din centrele de plasament și spitalele din întreaga țară. La această inițiativă sunt invitați să participe atât instituții publice și companii, […] Articolul „Biblioteca de sub brad” revine: adu o carte, dăruiește bucurie! apare prima dată în AgroTV.