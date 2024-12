Femeie din Strășeni condamnată la 15 ani de închisoare pentru că și-a înjunghiat concubinul

11:50

Activistul PAS, Marin Andonii încearcă să se eschiveze cum poate de lege. După ce activistul politic, Vlad Bilețchi, a depus o plângere la poliție pe declarațiile calomnioase ale susținătorului înflăcărat al PAS, Andonii a declarat oamenilor legii că așa-zisa listă a CNA cu „sumele” primite de mai multe persoane publice a fost un pamflet. Într-un clip video, Vlad Bilețchi a declarat că nu poate fi numit un pamflet niște declarații calomnioase și plină de ură făcute de Andonii. „Vlad Bilețchi a primit 1600 de euro pe lună de la Ilan Șor, pentru propagandă, din Federația Rusă, pentru război hibrid - acestea au fost afirmațiile lui Marin Andonii și Radu Dutcovici și multă lume i-a crezut. Eu am acționat pe cale legală, am mers la poliție, am depus plângere și am primit răspuns. Astfel, în cazul lui Marin Andonii a fost constatată contravenția din articolul 70, aliniat 1, calomnia, pe care fapt i-a fost întocmit un proces-verbal, cu aplicarea sancțiunii în formă de amendă. Am cerut să fac cunoștință cu materialele dosarului. În cadrul dosarului este stipulat faptul că, fiind chestionat, Marin Andonii a comunicat că a făcut un pamflet, fiind o glumă. Din documentele poliției, reiese că Marin Andonii a fost invitat la sectorul de poliție privind plângerea pe care am depus-o și a spus că afirmația „eu te urăsc, toți te urăsc, Moldova vă urăște”, cu ură, vrajbă și xenofobie - a fost o glumă, un pamflet. Dragă Marin, pamflet este ceea ce am făcut eu în raport cu așa-zisa voastră listă de la CNA. Eu din start am spus că este vorba de un pamflet. În clipul video al lui Andonii, nici vorbă de pamflet. Acolo este afirmație și acuzație directă, în care el spune că este „hârtie de la CNA, de la percheziții”. Stimați urmăritori, cetățeni ai Republicii Moldova, cei care ați consumat această informație falsă, eu vă întreb - dvs ați perceput-o ca pe o glumă?”, a declarat Bilețchi.În context, activistul politic, Vlad Bilețchi, a îndemnat oamenii să fie mai vigilenți la declarațiile unor astfel de persoane. Mai mult, el a declarat că va depune și o cerere de chemare în judecată, pentru că „adevărul este de partea sa”.„Iată cine sunt acești oameni, iată ce fel de informație vă livrează ei, iată lipsa de respect față de dvs, față de opinia publică din Republica Moldova atunci când publică astfel de falsuri, crezându-i pe moldoveni proști. Am depus și câte o cerere prealabilă, urmează să expediez și cerere de chemare în judecată, vom merge în judecată frumos, legal. Pamfletele se anunță, se declară public, dar nu faci o afirmație, arunci acuzații și spui apoi că a fost un pamflet. Ei au crezut că prin calomnie, mă vor putea reduce la tăcere. Sunt sigur că vom avea câștig de cauză, bineînțeles, dacă justiția va fi corectă și independentă. Adevărul este de partea noastră”, a conchis Bilețchi.