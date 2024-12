„Călătoria Isadorei în Regatul Toamnei” – un debut de succes al tinerei prozatoare Ilinca Pânzari

10:30

Guvernul Republicii Moldova a lansat ediția a treia a campaniei „Biblioteca de sub brad", o inițiativă menită să sprijine lectura și accesul la cărți pentru cei mai vulnerabili. În perioada 3-20 decembrie, toți cei care doresc să contribuie sunt invitați să doneze cărți pentru o cauză nobilă. Unde vor ajunge cărțile? În acest an, donațiile […]