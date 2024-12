Cursul valutar oficial la 05.12.2024

15:40

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse cereri pentru compensații la energia consumată în luna noiembrie. Dacă cererea este depusă după data de 28 a lunii, compensațiile sunt acordate începând cu luna următoare. Pe parcursul sezonului rece, cererile pot fi depuse în orice moment, dar compensațiile nu... The post Este ultima zi în care mai pot fi solicitate compensații pentru noiembrie appeared first on ALBASAT.