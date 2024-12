14:50

Kievul este pregătit pentru o încetare a focului fără dezocuparea teritoriilor ocupate de ruși, dacă restul Ucrainei va ajunge „sub umbrela” apartenenței la NATO . Președintele Vladimir Zelensky a declarat acest lucru într-un interviu pentru British Sky News. În opinia sa, apartenența la NATO pentru părțile neocupate ale Ucrainei ar putea pune capăt „fazei fierbinți ... Zelenski: Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului fără dezocuparea teritoriilor cotropite de ruși, dacă restul Ucrainei va ajunge sub umbrela NATO The post Zelenski: Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului fără dezocuparea teritoriilor cotropite de ruși, dacă restul Ucrainei va ajunge sub umbrela NATO appeared first on Politik.