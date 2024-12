Un cetățean columbian, arestat preventiv pentru că ar fi vrut să arunce în aer obiective strategice din România. Era instigat din Rusia

20:50

Pentru al treilea an consecutiv, bradul de Crăciun din clădirea Guvernului va deveni simbolul generozităţii, dar şi al promovării lecturii. Şi în acest an se va desfăşura campania "Biblioteca de sub brad", iar cărţile care vor fi lăsate sub pomul de sărbătoare vor ajunge la copii din toată țara.