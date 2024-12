/METEO/ Cer noros și ceață. Prognoza meteo pentru 4 decembrie

12:50

Guvernul anunță lansarea celei de-a treia ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad". În perioada 3-20 decembrie curent, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care vor ajunge la copiii din toată țara. La campanie sunt invitați să se alăture toți doritorii de a contribui la promovarea lecturii – atât instituții publice și […]