Dificultăți la CET Nord – Prețurile reglementate „împing” furnizorul de termie înapoi la Moldovagaz, după tentativa de ieșire pe piața liberă

Vadim Ceban, președintele Moldovagaz, a oferit detalii despre strategia și provocările legate de achiziția gazelor naturale pentru Republica Moldova, evidențiind dificultățile întâmpinate pe piața internațională și modul în care compania a gestionat aceste situații. „În luna mai, am început procesul de achiziții de gaze naturale, odată ce rezervele și livrările de la Energocom s-au încheiat.