Tineri sindicaliști din ramura construcțiilor, pregătiți să implementeze strategii organizaționale moderne

16:30

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut astăzi, 8 noiembrie, o întrevedere cu Andreas Schaller, șeful departamentului “Relații Bilaterale și Internaționale” în cadrul Ministerului Federal pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Asistență și Protecția Consumatorilor din Austria. De asemenea, la întrevedere a participat Martin Muehlbacher, atașat și consilier pentru Afaceri Sociale, Sănătate, […] The post Întrevederea președintelui CNSM, Igor Zubcu, cu reprezentantul Ministerului Federal pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Asistență și Protecția Consumatorilor din Austria, Andreas Schaller first appeared on sindicate.md.