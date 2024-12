Două persoane au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în capitală

11:40

Iranul a "clonat" în ultimii ani o rachetă israeliană antitanc de tip Spike, pe care o produce în serie şi o livrează Hezbollah, care o foloseşte în prezent împotriva Israelului, potrivit unor oficiali israelieni şi occidentali din domeniul apărării şi unor experţi în armament, relatează The New York Times. Sistemul originar Spike, care consta într-un …