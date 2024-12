Un deputat din PAS s-ar putea retrage din politică: ”Sunt la răspântie de drumuri”

14:00

Pentru prima dată, în acest an, usturoiul moldovenesc a ajuns şi pe piaţa europeană. Despre acest lucru a anunţat minstrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Dumitru Alaiaba, care a precizat că ţara noastră a exportat în UE zece tone de usturoi. " Am văzut creșteri an de an. Dar usturoiul stătea pe zero. S-a pornit. În ...