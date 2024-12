„Agentul fericirii” a încununat ceremonia de închidere a Festivalului Moldox, ediția a 9-a

17:00

Pe 26 noiembrie 2024, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a avut onoarea de a găzdui vizita prestigioasei delegații a Universității de Stat de Știință și Tehnologie din Ucraina – Ukrainian State University of Science and Technologies is a Ukrainian (USUST), situată în Dnipro. Condusă de rectorul Kostiantyn Mykhailovych SUKHYI, membrul Academiei Naționale a Ucrainei, delegația USUST și-a propus să exploreze și să consolideze relațiile academice și științifice între cele două instituții de renume.