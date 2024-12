Tăieri ilegale de copaci în nordul țării

18:00

La un an de la crearea Centrului Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei, așa-zisul „Patriot”, inclusiv unii deputați PAS nu cunosc cu ce se ocupă acesta.„Eu nu cunosc foarte multe despre activitatea acestui centru. La un moment dat am căutat şi site şi nu am găsit. Cred că asta este viziunea celor care lucrează în acest centru, ca el să fie un pic așa, mai ascuns de ochi