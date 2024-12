Invitație: Expoziția cu vânzare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, găzduită de Facultatea de Drept a USM, 6 decembrie 2024.

18:10

Vă invităm să participați la proiecția filmului „Lead for Justice", urmată de o discuție captivantă cu protagoniștii săi. Data: 22 noiembrie Ora: 11:30 Locația: Facultatea de Drept, USM, sala 216 „Lead for Justice" aduce în prim-plan povești inspiraționale despre curaj, integritate și angajamentul pentru echitate în domeniul justiției. După vizionare, veți avea ocazia să dialogați […]