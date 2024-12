(foto) Municipiul Ungheni se laudă cu cel mai performant centru de monitorizare video din Republica Moldova

11:00

Da, se împlinesc 30 de ani de când Electronic Arts (EA) a lansat primul Need for Speed (2 decembrie 1994)! Iar cea de-a 30-a aniversare a francizei jocurilor de curse va fi marcată frumos. Creatorul american de jocuri video a colaborat cu BMW pentru a recrea poate cel mai memorabil automobil din toată seria: legendardul […] Articolul (video) 30 de ani de Need for Speed! Creatorii jocului au colaborat cu BMW pentru reproducerea unei legende apare prima dată în Autoblog.md.