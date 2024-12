Fostul mare portar la Steaua București, Helmut Duckadam, s-a stins din viață la doar 65 de ani

21:20

Premierul georgian, Irakli Kobahidze, a anunţat joi că ţara sa îngheaţă până în 2028 începerea negocierilor vizând aderarea la Uniunea Europeană, transmit EFE şi Reuters, citat de Digi24.RO. „Noi am luat decizia de a nu pune deschiderea negocierilor de aderare pe agendă înainte de 2028′, a declarat Kobahidze într-o conferinţă de presă. El a mai ... Georgia pune pe pauză agenda de aderare la UE – Anunțul guvernului de la Tbilisi