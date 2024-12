Încasările la bugetul de stat, administrate de fisc, în creștere

11:40

Pentru prima dată, usturoiul moldovenesc a ajuns pe piața europeană Pentru prima dată, usturoiul moldovenesc a ajuns pe piața europeană, anunță ministrul Economiei, Dumitru Alaiba. „La produsele care au acces liber în UE (mere, struguri, prune, cireșe, etc), am văzut creșteri an de an. Dar usturoiul stătea pe zero. S-a pornit. În 2024 au mers primele exporturi de usturoi în UE. Antreprenorii noștri au făcut afaceri de 764 de mii de lei. Deși cantitatea exportată încă nu e mare (10 tone), e un se...