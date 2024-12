28 de cazuri de femicid în 2024. Ce face Moldova ca să prevină și combată femicidul

17:50

„Atunci când mă gândesc la școală, o văd parcă-ntru-un trecut îndepărtat”. Astfel își începe Lilu Ojovan monologul realizat […] The post (video) #educatiaNUdoare. Lilu Ojovan: „Suntem o națiune care are nevoie de mai multă dragoste. Și acasă, și la școală, și pe stradă” appeared first on Moldova.org.